Live: ‘Oekraïens leger houdt Russische troepen tegen in het oosten’

Het Oekraïense leger weet in het oosten van het land succesvol weerstand te bieden aan de Russen. Dat meldt de Oekraïense viceminister van Defensie, Hanna Maljar, op Telegram. Volgens Maljar heeft Oekraïne de Russische opmars in de richtingen van Lyman, Bachmoet, Avdiivka en Mariinka gestuit. ‘De vijand kwam geen meter vooruit.’ Deze informatie viel niet onafhankelijk te verifiëren.

Op dit moment strijden Rusland en Oekraïne op verschillende plaatsen langs de frontlinie tegen elkaar. Mogelijk is het Oekraïense leger op zoek naar een zwakke plek in de Russische verdedigingslinies, in de hoop daar later een doorbraak te kunnen forceren.

Een doorbraak aan het zuidelijke front, in de provincie Zaporizja, zou Oekraïne de gelegenheid geven om het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim te isoleren. Volgens Maljar gaat het Oekraïense leger in deze regio ‘geleidelijk vooruit’. Vorige week veroverde Oekraïne hier al enkele dorpen. In zijn poging om ‘verloren posities te herstellen’ leidt Rusland nu ‘​​grote verliezen’, schrijft de viceminister.

