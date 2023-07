Live: NYTimes: VS sturen Oekraïne voor honderden miljoenen aan wapens • Oud-defensiemedewerkers Rusland schuldig bevonden aan spionage

Het Oekraïense leger claimt enige terreinwinst te hebben geboekt in delen van het zuiden van Oekraïne en rond Bachmoet, in het oosten. Volgens een woordvoerder rukken Oekraïense troepen op richting het dorpje Staromajorske, nabij andere onlangs bevrijde dorpen in de provincie Donetsk.

In totaal heeft Oekraïne sinds de start van het tegenoffensief bijna 200 vierkante kilometer terrein heroverd in het zuiden en 35 vierkante kilometer in het oosten. Daarmee verloopt het tegenoffensief langzamer dan het land had gehoopt. Oekraïne zegt zijn verliezen te willen beperken en wijst erop dat de Russische linies zwaar versterkt zijn, onder meer met landmijnen.

De claims van de legerwoordvoerder zijn niet onafhankelijk bevestigd. Wel sluiten ze aan bij het beeld van de afgelopen weken. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War heeft Rusland gisteren zonder succes aanvallen uitgevoerd rond Bachmoet, terwijl Oekraïne enige vooruitgang lijkt te hebben geboekt rond de stad. Wel zou Rusland beperkte terreinwinst hebben geboekt in de provincie Loehansk.

Niels Waarlo