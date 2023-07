Live: NRC haalt Rusland-correspondent terug naar Nederland • Nieuwe luchtaanval op Kyiv, geen gewonden

Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag een droneaanval uitgevoerd op Kyiv. Dat meldt Serhi Popko, het hoofd van het militaire bestuur in de Oekraïense hoofdstad, op Telegram. Volgens Popko zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt.

Rusland zou bij de aanval de in Iran geproduceerde Shahed-drones hebben ingezet, die volgens Popko allemaal zijn neergehaald door het luchtafweersysteem.

In meerdere delen van Oekraïne ging in de nacht drie uur lang het luchtalarm af. Behalve in Kyiv werden mensen in onder meer Odesa en Mykolajivka gewaarschuwd de schuilkelders op te zoeken wegens de dreiging.

Rusland waarschuwde maandag voor harde vergeldingsmaatregelen nadat een door Oekraïne uitgevoerde droneaanval in de nacht van zondag op maandag schade had aangericht aan twee gebouwen in Moskou. (ANP)