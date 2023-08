Live: Nieuwe mobilisatieronde voorlopig niet nodig, aldus Kyiv • Buurlanden Belarus dreigen grens te sluiten bij incident met Wagner

Oekraïne heeft naar eigen zeggen het dorp Robotyne in de provincie Zaporizja volledig ingenomen. Vorige week meldde het Oekraïense leger al dat het de nationale vlag had gehesen in de nederzetting aan de frontlinie. Vanochtend meldt de Oekraïense onderminister van Defensie, Hanna Maljar, dat Robotyne is ‘bevrijd’.

Robotyne was een belangrijk doelwit in het tegenoffensief dat het Oekraïense leger in juni begon. Via Robotyne probeert Oekraïne het zuidelijker gelegen stadje Tokmak en het daar gelegen spoorknooppunt onder vuur te nemen. Dat moet de Russische aanvoer van zwaar oorlogsmaterieel ontregelen.

De strijd om Robotyne heeft het Oekraïense leger veel gekost. Bij het dorp lag de eerste linie van Russische loopgraven. Ook moesten de Oekraïners ten noorden van Robotyne veel mijnen trotseren. Bij de eerste aanvallen op het dorp begin juni verloor het Oekraïense leger verschillende tanks, waaronder enkele door westerse bondgenoten geleverde Leopard-tanks.

Pepijn de Lange