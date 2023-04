Live: Nieuwe gelekte documenten over machtsstrijd binnen Russische overheid, meldt NYT • Geen nieuwe terreinwinst voor Russen bij Bachmoet

De persoon die geheime Amerikaanse overheidsdocumenten lekte, werkte op een militaire basis. De eerste documenten met gevoelige informatie over onder meer de oorlog in Oekraïne doken eind vorig jaar op in een besloten chatgroep op de berichtendienst Discord, schrijft The Washington Post. Ze werden daar gepubliceerd door een twintiger die de groep leidde en die zich OG noemde. Hij zei dat hij ze had meegenomen van zijn werk op de basis.

De krant baseert zich op gesprekken met twee leden van de chatgroep die zeggen OG’s ware identiteit te kennen. De krant las berichten uit de chatgroep en analyseerde zo’n driehonderd foto’s van geheime documenten die grotendeels nog niet elders gepubliceerd zouden zijn. Ook zegt de krant te beschikken over een stemopname, foto’s en een video van OG.

Aanvankelijk tikte OG de stukken woord voor woord over en voorzag ze van commentaar, onder meer om het jargon van inlichtingendiensten uit te leggen. Omdat de andere leden in de groep de ellenlange berichten niet lazen en omdat het hem te veel tijd kostte, plaatste hij later foto’s van geheime stukken. De twee groepsleden waarmee de krant sprak, herkenden in sommige foto’s op de achtergrond delen van de kamer waarin OG ook wel videoboodschappen voor hen opnam.

De chatgroep bestond volgens The Washington Post sinds 2020 en was alleen toegankelijk op uitnodiging. De ongeveer twintig leden, voornamelijk jongens en jongemannen, deelden een fascinatie voor ‘wapens, militaire uitrusting en God’, aldus de krant. OG publiceerde er sinds eind vorig jaar enkele documenten per week, die van Discord hun weg vonden naar andere sociale media. (ANP)