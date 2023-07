Live: Nederland in 2025 voor het eerst gastland Navo-top • Nederlandse F-16’s naar Roemenië voor training Oekraïners

Als het aan demissionair premier Mark Rutte ligt, moet de Navo-top in Litouwen een scheldpartij teweegbrengen in het Kremlin. Dat zei hij bij zijn aankomst in de hoofdstad Vilnius, waar de top vandaag van start gaat. ‘Wat ik wil, is dat ze in Moskou denken: het is ze weer gelukt om al die landen op één lijn te krijgen.’

De 31 Navo-leiders spreken onder meer over het Navo-lidmaatschap waar Oekraïne op aandringt en onderhandelen nog over concrete stappen die het land kan ondernemen om zijn doel te behalen. De top is pas geslaagd als ze eensgezindheid tonen, vindt Rutte. ‘Volgens mij is het allerbelangrijkste het uitstralen van eenheid. Ook in Moskou wordt naar deze top gekeken.’

Rutte greep het moment van aankomst ook meteen aan om te onderstrepen dat hij niet meedingt naar de baan van secretaris-generaal van de Navo. Geruchten dat Rutte na zijn premierschap de overstap zou maken naar de Navo gaan al jaren, maar volgens Rutte zelf is daar geen sprake van.

Eva Selderbeek