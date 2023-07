Live: Navo zal tijdens top ‘positieve boodschap’ afgeven over weg Oekraïne naar lidmaatschap • Oekraïense troepen veroveren gebied rondom Bachmoet, mogelijk om Russische leger in te sluiten

Volgens Oekraïense functionarissen hebben Oekraïense troepen Bachmoet hooggelegen gebieden rondom de stad Bachmoet veroverd. Daarmee heeft Kyiv de controle over de vuurgevechten rondom de stad gegrepen, zo schrijft denktank Institute for the Study of War (ISW). Het Oekraïense leger poogt volgens Oekraïense ingewijden om de Russische troepen die in de stad zitten in te sluiten en de communicatielijnen af te sluiten.

Zowel Oekraïense als Russische bronnen bevestigden de afgelopen dagen dat Oekraïne terreinwinst heeft geboekt rondom Bachmoet, voornamelijk aan de zuidwestelijke flank van de stad. Dit geeft het Oekraïense leger een voordeel in de vuurgevechten, aldus ISW. Tevens zou Kyiv in de richting van Bachmoet weer vier vierkante kilometer terreinwinst hebben geboekt, waar neerkomt op een terreinwinst van 24 vierkante kilometer in de afgelopen week.

Oekraïne zou op zeker drie fronten tegenaanvallen hebben uitgevoerd, aldus ISW. Naast Bachmoet zouden de Oekraïense troepen ook bij de steden Berdjansk en Melitopol in de regio Zaporizja een tegenoffensief gevoerd. Daar zouden zij ongeveer een vierkante kilometer terreinwinst hebben geboekt.

Eva Selderbeek