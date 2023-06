Live: Navalny opnieuw voor de rechter: kan tientallen jaren cel krijgen • Oekraïne wil grootmacht in groen staal worden

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vandaag in een Russische rechtbank verschenen voor een nieuwe rechtszaak. De politiek gevangene zit sinds begin 2021 vast en zou nog zo’n 9 jaar moeten zitten, formeel voor fraude en minachting van de rechtbank. In de nieuwe zaak kan deze straf met tientallen jaren worden verlengd.

Dat Navalny opnieuw wordt vervolgd, past in de opgevoerde repressie van de oppositie sinds Rusland Oekraïne binnen is gevallen. De meeste belangrijke oppositieleiders zijn vastgezet of gevlucht. Eerder dit jaar stelden naaste medewerkers dat Navalny, die sterk is afgevallen, mogelijk langzaam wordt vergiftigd in het strafkamp waar hij gevangenzit.

Navalny wordt in de nieuwe zaak verdacht van het financieren van extremistische activiteiten, opruiing en het ‘rehabiliteren van de nazi-ideologie’. Tijdens de zitting ontkende hij de beschuldigingen en trok hij de onafhankelijkheid van de rechter in twijfel.

Vorige maand stelde de oppositieleider 3.828 pagina’s te hebben ontvangen waarin de misdaden uiteen zijn gezet die hij zou hebben begaan in de gevangenis. Hij mag ze naar eigen zeggen niet lezen en noemt de beschuldigingen ‘absurd’. ‘Hoewel uit de boeken duidelijk wordt dat ik een verfijnde en volhardende crimineel ben, is het onmogelijk om te ontdekken waar ik precies van wordt beschuldigd’, reageerde hij ironisch op Twitter.

De rechtszaak begon officieel al op 6 juni, maar werd achter gesloten deuren behandeld. De zitting vandaag zou open zijn voor publiek, al worden journalisten volgens het team van Navalny niet toegelaten. Wel kunnen journalisten meekijken per videoverbinding, al is de geluidskwaliteit volgens persbureau Reuters zeer slecht.

Niels Waarlo