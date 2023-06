Live: Na dodelijk bombardement wil Zelensky naleving sancties Rusland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om sancties tegen de Russische wapenindustrie strenger na te leven. In zijn dagelijkse videoboodschap zei hij dat in een van de raketten die dinsdag in alle vroegte de stad Kryvy Rih troffen, vijftig onderdelen zaten die uit het buitenland kwamen. Het gaat vooral om microchips. Bij het bombardement op de geboortestad van Zelensky kwamen elf mensen om het leven en raakten tientallen gewond.

'Als iemand als tussenpersoon optreedt of met Rusland samenwerkt, zodat de terroristen door kunnen gaan met het opblazen van huizenblokken en mensen, of het nu gaat om een bedrijf of een regering, zo iemand verdient een reactie van de wereld', zei de president. 'Een harde reactie.' Hij zei dat Oekraïne een lijst heeft van buitenlandse bedrijven die Rusland van onderdelen voor wapens voorzien en dat die lijst met de betrokken landen is gedeeld.

Zelensky pleitte ook voor verdere versterking van de Oekraïense luchtverdediging met moderne luchtafweersystemen en straaljagers. 'Maar het is absoluut goedkoper om voor eens en voor altijd de levering van onderdelen aan de terroristen te stoppen, dan om steeds meer en meer geld uit te geven aan nieuwe luchtverdedigingsraketten', liet hij erop volgen. (ANP)