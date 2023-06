Live: Na bezoek aan Zelensky gaat Afrikaanse delegatie op vredesmissie bij Poetin

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van vrijdag 16 juni:

• Volgens de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar verschuift de focus van de oorlog zich naar het zuiden. Daar lukt het Rusland volgens haar minder goed de tegenaanval af te slaan.

•Een delegatie van Afrikaanse leiders was vandaag in Kyiv, als onderdeel van hun vredesmissie, waarin ze zowel met president Zelensky als met president Poetin in gesprek gaan. Zelensky moest weinig hebben van de oproep tot vredesonderhandelingen.

• Meer weten over de oorlog in Oekraïne? Lees hier al onze artikelen.

Lees hier het hele liveblog van vrijdag terug.