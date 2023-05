Live: Moskou kwaad om ‘illegale inname’ ambassadeschool in Warschau en ontbiedt Poolse diplomaat • Moederbedrijf van Tinder vertrekt uit Rusland

Match Group, het bedrijf achter datingapp Tinder, heeft aangekondigd te vertrekken uit Rusland. De Amerikaanse techonderneming doet dit naar eigen zeggen ‘voor de bescherming van mensenrechten’.

Match Group, dat ook de datingapps Hinge en Plenty of Fish heeft, gaf tot nu weinig informatie over zijn Russische activiteiten. Andere westerse internetbedrijven maakten sneller na de inval van Rusland in Oekraïne bekend te vertrekken uit het eerste land. Netflix stopte in maart 2022 met streamen in Rusland. Muziekapp Spotify vertrok diezelfde maand uit Rusland, uit angst dat medewerkers en luisteraars in gevaar zouden komen vanwege censuurwetten in het land.

Nu lijkt ook Match Group klaar voor een volledig vertrek uit Rusland. ‘Onze merken bereiden zich voor om de toegang tot hun diensten in Rusland te beperken’, staat in een rapport van het bedrijf over zijn maatschappelijke impact. De activiteiten zouden voor 30 juni volledig moeten zijn stilgelegd.

