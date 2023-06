Live: Moldavië verbiedt pro-Russische partij • Russen kunnen bevroren bezittingen in het VK aan Oekraïne doneren

Het Constitutioneel Hof in Moldavië heeft de pro-Russische Sor-partij ongrondwettelijk verklaard, waarmee ze is verboden. Deze partij zat achter anti-overheidsprotesten die de afgelopen maanden plaatsvonden in het kleine buurland van Oekraïne. De Moldavische regering beschuldigt de partij ervan samen te werken met het Kremlin en het land te willen destabiliseren.

De Sor-partij wordt geleid door zakenman Ilan Sor, die in 2019 naar Israël vluchtte nadat hij was veroordeeld voor corruptie en fraude. De VS en EU hebben sancties tegen hem ingesteld vanwege zijn banden met de Russische regering.

De gekozen volksvertegenwoordigers behouden hun zetels in het parlement, maar mogen dit niet langer doen onder de vlag van de verboden partij. De Sor-partij heeft nog niet gereageerd op de uitspraak, maar eerder vandaag veroordeelde de vice-voorzitter de rechtszaak al.

De oorlog in Oekraïne drukt een flinke stempel op het land, dat kampt met hoge inflatie. Herhaaldelijk zorgden Russische bombardementen in Oekraïne in Moldavië voor grote stroomstoringen en begin dit jaar vloog er een Russische raket door het luchtruim.

Ook sloeg de regering in februari op basis van Oekraïense inlichtingen alarm, omdat Rusland een coup zou willen plegen om te voorkomen dat het land lid wordt van de EU. Die beschuldiging kon niet worden geverifieerd, maar westerse landen reageerden bezorgd. Rusland heeft troepen gestationeerd in de afvallige Moldavische provincie Transnistrië.

Niels Waarlo

