Live: Miljoenenplan EU voor levering munitie aan Oekraïne • Zelensky: ‘Tegenoffensief gaat niet snel, maar we vorderen’

Het Oekraïense tegenoffensief gaat 'niet snel, maar we vorderen', heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdag gezegd. Tijdens een persmoment na de ontmoeting met zijn Tsjechische ambtgenoot Petr Pavel zei Zelensky dat Oekraïense strijdkrachten 'niet terugtrekken, zoals de Russen'. 'Wij hebben nu het initiatief', stelde Zelensky.

Zelensky maakt een tour langs Navo-lidstaten in aanloop naar een Navo-top volgende week. Oekraïne hoopt op beloftes van de Navo rond toekomstig lidmaatschap en verdere steun zolang de oorlog duurt. De Navo-top moet leiden tot concrete besluiten, stelde Zelensky. 'We hebben eerlijkheid nodig in onze band met de Navo', zei de Oekraïense president.

'Het is in het belang van Tsjechië dat gesprekken over Oekraïens Navo-lidmaatschap worden gehouden zodra de oorlog voorbij is', zei Pavel. Hij benadrukte dat Oekraïne kan blijven rekenen op Tsjechische steun. Pavel zei dat hij geen andere oplossing voor de oorlog ziet dan een Oekraïense overwinning. De Tsjechische president voegde toe dat bij de Navo-top van volgende week moet worden gesproken over samenwerking met Oekraïne zolang het land nog geen lid is.

Zelensky was eerder op donderdag in Bulgarije waar hij onder anderen premier Nikolai Denkov sprak. Bulgarije is een belangrijke wapenproducent en zou van plan zijn om direct wapens te gaan leveren aan Oekraïne. Voorheen deed het land dat alleen via derde partijen. Ook Bulgarije steunt Oekraïens Navo-lidmaatschap na de oorlog.

Vrijdag staat een bezoek aan Ankara op de agenda waar Zelensky zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan zal spreken. Turkije treedt vaak op als bemiddelaar in bijvoorbeeld de graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Volgens Slowaakse media brengt Zelensky ook een bezoek aan Bratislava. (ANP)