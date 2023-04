Live: Mijnen in Oekraïne maakten al ruim 750 burgerslachtoffers, meldt Britse Defensie • Bulgarije overweegt eveneens ban op Oekraïens graan

Nog dagelijks worden in Oekraïne burgers gedood of verwond door de vele mijnen die over het land verspreid liggen. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update over de oorlog. Met name in de provincies Cherson en Charkiv, die eerder door het Russische leger werden bezet, vallen veel slachtoffers. Inmiddels zouden ruim 750 Oekraïense slachtoffers zijn gevallen, onder wie een kleine honderd kinderen.

Zowel het Russische als het Oekraïense leger zet in de strijd mijnen in om bijvoorbeeld tanks van de tegenpartij te vernietigen. Vorige zomer meldde Human Rights Watch dat Rusland daarnaast ook mijnen gebruikt die bedoeld zijn om mensen te verwonden. Eind januari stelde diezelfde mensenrechtenorganisatie dat het Oekraïense leger mogelijk eveneens dit soort mijnen heeft ingezet. Het gebruik hiervan is internationaal verboden.

Nu de lente aanbreekt, neemt volgens de Britten de kans op slachtoffers toe. In deze tijd van het jaar komen namelijk veel landbouwactiviteiten weer op gang. Het Amerikaanse agro-industriële concern Cargill constateerde eerder dat boeren dit jaar door de mijnen op 45 procent minder land kunnen zaaien. Volgens de Britten gaat het zeker tien jaar duren om de Oekraïense grond van alle mijnen te ontdoen.

Pepijn de Lange