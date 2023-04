Live: Meer Griekse wapens naar Oekraïne • ‘Onenigheid over leveranciers vertraagt EU-plan voor munitie-inkoop’

Koning Willem-Alexander blikt in de podcast ter ere van tien jaar koningschap terug op zijn omstreden ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Willem-Alexander ontmoette Poetin tijdens de Olympische Spelen in Sotsji in 2014. Daarbij werd een beroemde foto gemaakt waarop de koning en de president gezamenlijk een biertje drinken.

Later dat jaar annexeerde Rusland de Krim en begon de oorlog in het oosten van Oekraïne. In juli 2014 werd vlucht MH17 neergehaald door door Rusland aangestuurde separatisten met een Russische raket. Daarbij kwamen 196 Nederlanders om.

Willem-Alexander vertelt in de podcast dat het aanhalen van de vriendschap met Rusland tijdens de Olympische Spelen nog kabinetsbeleid was. Een ontmoeting met de president van het organiserende land hoorde erbij. ‘Wij wisten natuurlijk niet dat hij een maand later de Krim binnen zou vallen’, zegt de koning. ‘En ook niet dat zijn troepen een paar maanden later MH17 neer zouden halen.’

Interviewer Edwin Evers werpt tegen dat Poetin ook in 2014 niet onomstreden was. Willem-Alexander vindt dat er op dat moment onvoldoende reden was om af te zien van een ontmoeting: ‘Als je alleen nog maar naar Noorwegen, Zweden of Denemarken kan gaan, omdat je het overal over eens moet zijn met andere landen, dan kun je niet veel landen meer bezoeken en nergens meer zaken doen.’

