Live: Luchtalarm in heel Oekraïne • ‘Zelensky ontmoet leiders G7 in Japan’

In heel Oekraïne klinkt in de nacht van donderdag op vrijdag het luchtalarm. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn in diverse regio's luchtafweersystemen geactiveerd.

Het Oekraïense leger heeft op Telegram gemeld dat zich Russische vliegtuigen in de lucht bevinden en er aanvallen met hypersonische Kinzhal-raketten dreigen. In centrale gebieden van het land kunnen volgens de mededelingen drone-aanvallen plaatsvinden.

Oekraïne meldde in de nacht van woensdag op donderdag 'ongeziene' luchtaanvallen op hoofdstad Kyiv en andere delen van het land. Eén persoon zou zijn omgekomen bij een aanval op Odesa in het zuiden. Volgens het Oekraïense leger lanceerde Rusland die nacht 30 zee-, lucht- en landkruisraketten. Oekraïne zegt 29 daarvan uit de lucht te hebben gehaald, volgens Rusland was de aanval wel succesvol. (ANP)