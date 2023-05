Live: Luchtalarm in grote delen van Oekraïne • Zelensky kondigt meer sancties aan en bedankt westerse bondgenoten

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina won zaterdag in het Franse Straatsburg haar eerste WTA-titel als moeder. Na afloop van de finale zei ze haar prijzengeld te zullen schenken aan de kinderen in haar thuisland.

De voormalige nummer drie van de wereld keerde in april terug op de baan nadat ze in oktober 2022 moeder was geworden van een dochter. In haar zevende toernooi sinds haar comeback versloeg Svitolina in de finale de Russin Anna Blinkova in twee sets (6-2, 6-3).

In haar dankwoord maakte Svitolina van de gelegenheid gebruik om haar landgenoten in Oekraïne, die al ruim een jaar gebukt gaan onder de Russische invasie, een hart onder de riem te steken. 'Ik wil deze energie delen met Oekraïne, mijn thuisland. Al mijn prijzengeld van dit toernooi is bestemd voor de kinderen in Oekraïne, die het erg nodig hebben in deze zware periode.'

Svitolina dankte bovendien het Franse volk. 'Ik wil Frankrijk bedanken voor het ongelooflijke werk dat het verricht. Oekraïners worden verwelkomd, alles wordt er aan gedaan om hen het gevoel te geven dat dit hun tweede thuis is. Ik wil jullie enorm bedanken voor alles wat jullie doen, en samen zullen we het licht zien en deze oorlog beëindigen.' (Belga)