Live: Luchtafweer slaat 'massale aanval' op Kyiv af • Rechtstreekse vluchten tussen Rusland en Georgië hervat

In Oekraïne is de nationale anticorruptiebrigade NABU een grootschalig onderzoek gestart naar corruptie binnen het hooggerechtshof. De voorzitter van het hooggerechtshof, Vsevolod Knyazev, is opgepakt omdat hij 2,7 miljoen euro aan smeergeld zou hebben aangenomen, zo berichtte de nieuwswebsite Ukrajinska Pravda maandagavond.

NABU publiceerde op Twitter een foto met bundels biljetten op een bankstel. In het bijhorende bericht heeft de instantie het over 'massale corruptie' bij 'de leiders en rechters' van het hooggerechtshof. 'Diepgaand onderzoek is gaande', zo maakte de instantie bekend zonder nog verdere details bekend te maken.

De 43-jarige Knyazev werd in oktober 2021 aangesteld als voorzitter van het hooggerechtshof. Volgens Oekraïense media vinden er ook bij verscheidene andere rechters van het hof onderzoeken plaats.

President Volodymyr Zelensky heeft herhaaldelijk gezegd de wijdverspreide corruptie in Oekraïne uit te willen roeien. Dat is ook noodzakelijk wil het land in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Brussel heeft de corruptiebestrijding tot een voorwaarde gemaakt voor Kyiv om te mogen toetreden tot de 27 leden tellende EU. Ondanks de vooruitgang in de afgelopen jaren, staat Oekraïne op de 116de plaats van 180 landen in de Corruption Perceptions Index van Transparency International.

