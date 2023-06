Live: Loekasjenko doet boekje open over gesprekken met Poetin en Prigozjin • Poetin: Wagner volledig gefinancierd door Russische staat

De Russische president Poetin heeft toegegeven dat huurlingenleger Wagner volledig werd gefinancierd door de Russische staat. Poetin zei tijdens een uitgezonden vergadering met veiligheidsdiensten dat Rusland tussen mei 2022 en mei 2023 alleen al 82 miljard roebel (bijna 1 miljard euro) kwijt was aan het huurlingenleger.

Het huurlingenleger onder leiding van Jevgeni Prigozjin sloeg afgelopen weekeinde aan het muiten, nadat Prigozjin maandenlang hevige kritiek uitte op de Russische legerleiding. De muiterij eindigde zaterdag met een akkoord, Wagner zal zich verplaatsen naar Belarus.

Wagner is in het afgelopen jaar in Oekraïne op de voorgrond getreden, maar was daarvoor jarenlang een schaduwachtige organisatie. Officieel bestond Wagner niet, en zowel oprichter Prigozjin als het Kremlin ontkenden pertinent er iets mee te maken te hebben. Het is daarom opmerkelijk dat Poetin nu toegeeft dat het huurlingenleger financieel volledig afhankelijk was van de Russische staat. Of de nauwe financiële banden van Wagner ook na de muiterij standhouden, is ongewis.

