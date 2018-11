liveblog holleeder

Live: liquidatieproces tegen Holleeder bijna in zijn laatste fase

Het liquidatieproces tegen Willem Holleeder (60) gaat bijna de laatste fase in. Op 5 februari begon de zaak tegen de crimineel die politie en justitie al bijna vier decennia bezighoudt. Deze maand zijn de laatste zittingsdagen van de inhoudelijke behandeling. De laatste vragen zullen gesteld worden. Astrid en Sonja Holleeder zullen nog twee keer komen getuigen, en ook ex-vriendin Sandra den Hartog zal in november nog een keer worden ondervraagd. In februari starten de aanklagers met het requisitoir, in de zomer van 2019 wordt de uitspraak verwacht. Vandaag wordt officier van justitie Betty Wind ondervraagd. Zij is bij het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de informatie die via het Team Criminele Inlichtingen binnenkomt.