LIVEBLOG LERARENSTAKING

Live: Leraren staken voor meer geld en minder werkdruk

In heel het land staakten leraren vandaag voor meer geld en meer waardering. De actiebereidheid was groter dan ooit; de helft van de scholen was vandaag gesloten. Lees hier het liveblog terug met bijdragen van onze verslaggevers in onder andere Rotterdam, Zuidwolde, Muiden en Lelystad.