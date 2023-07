Live: Leger Oekraïne meldt wederom voortgang op flanken Bachmoet • ISW: Russische verdediging waarschijnlijk kwetsbaar

Door grote verliezen en een gebrek aan reservetroepen om vermoeide soldaten aan het front te vervangen is de Russische verdediging in Oekraïne waarschijnlijk kwetsbaar, schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Oekraïne probeert de Russen uit te putten met voortdurende artilleriebeschietingen en kleine stootaanvallen. Aan het zuidelijke front wordt de Russische verdediging verder verstoord door het ontslag van generaal Ivan Popov, verwacht ISW.

Popov werd weggestuurd nadat hij kritiek had geuit op de Russische legerleiding. De generaal gaf leiding aan het 58ste leger, dat verantwoordelijk is voor de verdediging van het front in de Oekraïense provincie Zaporizja. Hoewel het effect van zijn vertrek volgens de denktank ‘marginaal’ zal zijn, laat zijn kritiek de kwetsbaarheid van de Russische verdediging zien. De komende weken zal Oekraïne proberen te profiteren van de onrust binnen de Russische legerleiding en de vermoeidheid van de frontsoldaten.

Aan het verloop van het Oekraïense offensief is ondertussen weinig veranderd. Oekraïne richt zijn aanvallen nog altijd op drie plekken: de flanken van het Oost-Oekraïense Bachmoet, het grensgebied tussen de provincies Zaporizja en Donetsk, en de omgeving van Orichiv in het westen van Zaporizja. Het Oekraïense leger meldt ‘gedeeltelijke successen’ ten zuiden van Orichiv, in de richting van de dorpen Novodanylivka en Novopokrovka.

Daan de Vries