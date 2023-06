Live: Leger Oekraïne meldt bevrijding tweede dorp in provincie Donetsk • Gouverneur: drie doden bij beschieting evacuatieboot Cherson

Jevgeni Prigozjin, leider van het Russische huurlingenleger Wagner, vindt dat zijn mannen zich niet hoeven te houden aan orders van minister van Defensie Sergej Sjojgoe. De minister wil dat Wagnertroepen een contract tekenen bij het reguliere Russische leger. Volgens Prigozjin is dat niet in het belang van Wagner, omdat Sjojgoe ‘niet in staat is om militaire formaties op een normale manier aan te sturen’. Het is een nieuwe confrontatie in de voortdurende machtsstrijd tussen Prigozjin en de Russische legerleiding.

Zaterdag droeg Sjojgoe alle leden van ‘vrijwilligersbataljons’ op om voor het eind van deze maand een contract te tekenen bij zijn ministerie. Daaronder vallen ook soldaten van Wagner en andere huurlingenlegers. Prigozjin voelt zich echter niet geroepen om dat bevel op te volgen.

In een bericht op zijn Telegramkanaal herhaalt de Wagnerbaas de klacht dat zijn mannen onvoldoende wapens en munitie krijgen. ‘En wanneer het gedonder losbarst, rennen ze naar ons toe om om hulp te vragen’, schrijft Prigozjin. Hij zegt liever samen te werken met generaal Sergej Soerovikin, die in januari werd vervangen als opperbevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne. Zijn opvolger, Valeri Gerasimov, is net als Sjojgoe regelmatig doelwit van Prigozjins tirades.

Daan de Vries

