Live: Leger Oekraïne bevestigt geleidelijke vooruitgang op flanken Bachmoet • Ambassade Belarus in Den Haag beklad

Rusland heeft in de nacht van zaterdag op zondag volgens het Oekraïense leger een droneaanval uitgevoerd op Kyiv. Het was de eerste nachtelijke droneaanval in twaalf dagen. Volgens een Oekraïense legerwoordvoerder heeft het luchtafweersysteem alle drones vernietigd.

In de Oekraïense hoofdstad en omgeving ging om 02.00 uur lokale tijd het luchtalarm af. Volgens getuigen van persbureau Reuters waren er in de stad ontploffingen te horen ‘die leken op het geluid van luchtafweersystemen die doelen raken’.

In zijn bericht op Telegram laat de legerwoordvoerder weten dat nog niet duidelijk is of er slachtoffers zijn gevallen bij de aanval en of er schade is aangericht. (ANP)