Live: Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van zaterdag 8 en zondag 9 juli terug

Een Russische aanval op de Oost-Oekraïense stad Lyman heeft aan zeker zes burgers het leven gekost. Dat meldt de gouverneur van de regio, Pavlo Kyrylenko, op Telegram. Volgens Kyrylenko bestookten de Russen de stad rond 10.00 uur met ‘meerdere raketwerpers’. Onder meer een winkel en een woning werden getroffen. Vijf personen raakten gewond.

Lyman ligt op enkele kilometers van de frontlinie. De stad in de provincie Donetsk was vorig jaar enkele maanden in Russische handen. Eind mei 2022 nam het Russische leger de stad in, maar in oktober moesten ze die weer prijsgeven aan de Oekraïense troepen. Op dat moment waren er nog zo’n vijfduizend inwoners in Lyman aanwezig, ongeveer een kwart van de oorspronkelijke bevolking.

Sinds de bevrijding bleef Lyman regelmatig doelwit van Russische beschietingen. De stad is een belangrijk treinknooppunt in de regio. De afgelopen dagen zou het Oekraïense leger in de buurt van de stad ook een tegenoffensief hebben uitgevoerd. Hoe succesvol deze operatie was, is niet bekend.

Pepijn de Lange

Lees ook deze reportage die buitenlandverslaggever Tom Vennink in februari over Lyman schreef: Een Oekraïense stad is pas echt bevrijd als de posterijen terug zijn