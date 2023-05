Live: Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van woensdag 24 mei terug

Het Russische huurlingenleger Wagner heeft in de strijd om de Oost-Oekraïense stad Bachmoet meer dan 20 duizend soldaten verloren. Dat zegt Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. De helft van die doden betreft strijders die in gevangenissen zijn gerekruteerd. In totaal heeft Wagner zo’n 50 duizend gedetineerden in de gelederen, van wie dus een vijfde in Bachmoet is gesneuveld.

Prigozjins openhartigheid over het aantal doden is opvallend. Het reguliere Russische leger is juist zeer terughoudend in zijn berichtgeving over gesneuvelde soldaten. Bovendien overtreft het aantal dat Prigozjin noemt ruimschoots de eerdere officiële Russische cijfers. Toen Moskou vorig najaar voor het laatst hierover berichtte, zou de strijd in heel Oekraïne aan Russische zijde bijna zesduizend soldatenlevens hebben gekost. Dat was toen al vrijwel zeker een grote onderschatting.

Hoeveel Oekraïense soldaten bij Bachmoet zijn gesneuveld, is onduidelijk. Net als Rusland is Oekraïne niet scheutig met het melden van officiële cijfers. Het Oekraïense leger heeft de Russen in Bachmoet negen maanden lang tegengehouden, maar afgelopen weekend leek het de stad toch te moeten opgeven. Volgens Kyiv hebben de Oekraïners echter nog altijd een deel in handen.

Pepijn de Lange

