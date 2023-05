Live: Kroningsceremonie van Charles en Camilla is begonnen

Na het begroeten van de koning, een stil gebed van de koning bij het altaar en het kyrië (in het Welsh) begint er een stoelendans. Charles begeeft zich naar de Chair of Estate die in 1953 voor zijn moeder is gemaakt.

Reuters - Charles loopt de Westminister Abbey binnen.

Aartsbisschop van Canterbury Justin Welby stelt de koning voor. ‘Sirs. I present unto you King Charles, your undoubted King. Wherefore all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same?’ Het antwoord van de aanwezigen luidt ‘God Save King Charles’, ­gevolgd door trompetgeschal.

De liturgie is klassiek anglicaans, maar met oog op de samen­stelling van zijn koninkrijk wilde Charles de ­ceremonie zo divers mogelijk. Een personificatie van het multiculturele karakter is Rishi Sunak. De premier, een praktiserend hindoe, zal voorlezen uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen.

Patrick van IJzendoorn