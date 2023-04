Live: Kramatorsk herdenkt aanslag op treinstation, waarbij 58 doden vielen • Brits ministerie: Russisch plan om Oekraïners in de kou te zetten ‘hoogstwaarschijnlijk mislukt’

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van vrijdag 7 april:

• De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, die in Rusland vastzit op verdenking van spionage, heeft een belangrijke onderscheiding voor persvrijheid gekregen.

• Russische soldaten hebben vrijdag weer een beetje terreinwinst geboekt in de strijd om Bachmoet, constateert de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War.

• Bij beschietingen door het Russische leger zijn vrijdagochtend gewonden gevallen in twee Oekraïense plaatsen aan de kust van de Zwarte Zee.

