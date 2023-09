Live: ‘Kim Jong-un deze maand naar Rusland voor gesprek over wapenleveranties’ • Kabinet vraagt gemeenten om 16 duizend plekken voor vluchtelingen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is aangekomen in de Russische badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee voor een gesprek met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin over de graandeal. Erdogan hoopt op een vernieuwing van het akkoord dat Oekraïne in staat stelde om uit drie havens graan te exporteren over de Zwarte Zee. Rusland zegde de medewerking aan het akkoord in juli op uit onvrede over westerse sancties.

In zijn openingswoord zei gastheer Poetin dat de graandeal een van de onderwerpen op de agenda is. Erdogan benadrukte dat de deal belangrijk is voor de hele wereld, ‘met name voor onderontwikkelde landen in Afrika’. De twee leiders zullen ook overleggen over samenwerking in de energiesector en monetair beleid.

Maarten Albers