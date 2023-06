Live: ‘Kerncentrale Zaporizja nog wel gekoeld met water stuwmeer’

In tegenstelling tot wat eerder werd bericht kan de kerncentrale Zaporizja nog wel worden gekoeld met water uit het stuwmeer van de Dnipro-rivier. Het waterpeil zakt door de damdoorbraak van dinsdag en kwam donderdag tot onder de 12,7 meter, het minimum dat eerder voor de koeling werd vastgesteld. De beheerder van de Kachovka-dam meldde dat de kerncentrale daarom moest overschakelen op een koelwaterreservoir, maar het Internationaal Atoomagentschap zegt dat dat nog niet nodig is.

Het IAEA, dat permanent aanwezig is bij de kerncentrale, schat dat de koeling nog kan doorgaan tot het waterpeil rond de 11 meter staat, mogelijk zelfs nog lager. Eerder meldde het atoomagentschap al dat er sowieso geen acuut gevaar is, omdat er genoeg koelwater is voor een aantal maanden. Het koelwaterreservoir bij de nucleaire faciliteit is namelijk nog volledig gevuld.

Wel maakt het IAEA zich zorgen over de veiligheid van dat reservoir vanwege de beschietingen rond de centrale. De reactoren zouden ook nog gebruik kunnen maken van het watersysteem van de nabijgelegen stad Enerhodar en in geval van nood zou de brandweer water kunnen brengen. (ANP)