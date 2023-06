Live: ‘Kerncentrale Zaporizja nog wel gekoeld met water stuwmeer’ • Dnipro ‘lange tijd’ onbegaanbaar voor vrachtschepen

Satellietbedrijf Planet Labs heeft met foto’s van satellieten de omvang van de overstromingen in Cherson in beeld gebracht. Onderstaande foto’s zijn van de rivier de Dnipro bij het dorpje Korsoenka op 5 juni, voor de overstromingen, en op 6 juni, de dag waarop de dam in de vroege ochtend werd opgeblazen. Niet alleen de laaggelegen gebieden naast de rivier, maar ook de dorpen zijn grotendeels overstroomd. Met name op de lager gelegen linkeroever is het water ver bewoond gebied in gekomen.

Ook provinciehoofdstad Cherson heeft flink te lijden onder de overstromingen. De havenwijk in het zuiden van de stad is bijna volledig ondergelopen. Ook elders staat het water in de straten.

Een team van persbureau AP heeft met een drone beelden gemaakt van het overstromingsgebied. Te zien is hoe het water vrijelijk stroomt langs de paar delen van de dam die nog overeind staan.

In Kozatske, het dorp waar de dam op de rechteroever aan land komt, zijn graansilo’s onder water komen te staan.

Het dorpje Dniprjany, op de linkeroever, is bijna volledig onder water verdwenen. In de verte zijn rookpluimen te zien van beschietingen, die ook nu nog doorgaan.

Maarten Albers