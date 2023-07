Live: Kabinetsdelegatie in Trêvezaal in poging nieuw asielakkoord te sluiten • Kabinetsval nog steeds niet uitgesloten

Het kabinet wankelt door een hoogoplopend conflict over het aantal gezinsleden dat erkende vluchtelingen mogen laten overkomen naar Nederland. Woensdagavond legde premier Mark Rutte een nieuwe eis op tafel. De VVD stelt een nieuw asielstelsel voor. Daarin worden asielzoekers bij aankomst verdeeld in twee groepen:

• In de eerste groep zitten mensen die permanent bescherming in Nederland zoeken. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die vanwege hun seksuele geaardheid of religie worden vervolgd in hun eigen land.

• In de tweede groep zitten mensen die tijdelijk onderdak zoeken in Nederland, bijvoorbeeld omdat er oorlog is in hun land van herkomst.

Als het aan de VVD ligt, wordt het aantal nareizigers voor mensen uit de tweede groep beperkt door bijvoorbeeld inkomenseisen te stellen aan de vluchteling die als eerste in Nederland aankwam. Pas als de vluchteling aan die inkomenseis voldoet, mogen er bijvoorbeeld kinderen naar Nederland komen.

Een uitzondering zou gelden voor maximaal tweehonderd schrijnende gevallen per maand. Met die maatregel hoopt de VVD de instroom van het aantal asielzoekers op langere termijn drastisch te beperken – een belofte die Rutte zijn partij in november deed.

Met name de ChristenUnie is zeer verbolgen over deze harde eis van de VVD. De partij benadrukt best bereid te zijn mee te denken over het beperken van de asielinstroom, maar een limiet op het aantal nareizigers van oorlogsvluchtelingen is ‘onbespreekbaar’.

Redactie

