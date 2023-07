Live: Kabinet-Rutte IV gevallen • Ministerraad om 21.30 uur, daarna persconferentie

In een ultieme poging om de val van het kabinet te voorkomen, praten de vier coalitiepartijen op dit moment over een nieuw voorstel van de VVD om de asielinstroom te beperken. Het idee is om een ‘noodrem’ in te stellen waaraan getrokken kan worden als de toestroom van het aantal asielzoekers te groot is. Op dat moment zou dan het recht op gezinshereniging tijdelijk beperkt worden.

Het voorstel is afkomstig van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken), die vanmorgen na een nachtelijk crisisberaad opdracht kreeg om een asielcompromis uit te werken waarmee zowel VVD als CDA, D66 en ChristenUnie uit de voeten kan.

Of het voorstel juridisch haalbaar is, is nog onduidelijk. Het nieuwe voorstel om gezinshereniging uit te stellen, moet nog juridisch worden getoetst. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn wanneer het precies ‘te druk’ is in de asielketen en wie dan precies aan die noodrem mag trekken.

De nu voorgestelde noodremprocedure om gezinshereniging uit te stellen als het tijdelijk ‘te druk’ is in Nederland, lijkt verdacht veel op een eerder kabinetsplan waar de rechter in december 2022 een streep doorzette. Het plan was destijds om gezinshereniging een extra halfjaar uit te stellen als een statushouder nog niet over passende woonruimte beschikte. Dit mag dus niet volgens de rechter. Die tijdelijke opschorting van de gezinshereniging was voor de ChristenUnie destijds wel aanvaardbaar.

Natalie Righton en Avinash Bhikhie