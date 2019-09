Live: Johnson is meerderheid in parlement kwijt

Premier Boris Johnson is vanmiddag zijn meerderheid in het parlement kwijtgeraakt. Het Conservatieve parlementslid Philip Lee heeft zich aangesloten bij de Liberaal-Democraten uit onvrede over het Brexit-beleid van de nieuwe premier. Er wordt nog druk vergaderd in het Britse parlement. Volg de gebeurtenissen via dit liveblog.