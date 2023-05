Live: ISW: Strijd om Bachmoet heeft Wagner uitgeput, Oekraïne maakt vorderingen stad te omsingelen • Gewonden bij luchtaanvallen op Oekraïense steden

Het huurlingenleger Wagner heeft Bachmoet hoogstwaarschijnlijk inderdaad veroverd, maar is door de maandenlange strijd om de Oost-Oekraïense stad geheel uitgeput geraakt en niet meer in staat verdere terreinwinst te boeken. Dat schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) in zijn dagelijkse briefing.

Jevgeni Prigozjin, de voorman van het huurlingenleger Wagner, claimde dit weekend de zwaarbevochten stad in de Donbas nu dan echt onder controle te hebben. Het Kremlin feliciteerde Prigozjin gisteren al met de verovering, maar volgens de Oekraïense regering is de strijd om de stad nog niet gestreden.

Tot diezelfde conclusie komt de invloedrijke denktank ISW. Hoewel het Oekraïense leger in Bachmoet zelf is teruggedreven tot enkele ‘niet significante’ posities, maakt Oekraïne volgens de denktank in de hoger gelegen gebieden rondom de stad belangrijke vorderingen. Die kunnen volgens ISW het begin zijn van een omsingeling van de stad – en alle troepen van het Russische leger en Wagner die zich daarin begeven.

‘De Russische strijdkrachten zullen waarschijnlijk extra versterkingen nodig hebben om Bachmoet te kunnen vasthouden en dat zal ten koste gaan van operaties elders in het land’, aldus de denktank.

Een Russisch offensief verder westwaarts zit er op korte termijn niet in, meent ISW. En al helemaal niet indien Priogzjin – zoals hij zelf beweert – zijn Wagner-troepen deze week inderdaad terugtrekt en hun posities overhevelt aan de Russische strijdkrachten. ‘Het is nog onwaarschijnlijker dat het Russische conventionele leger offensieve operaties zal uitvoeren als Wagner-financier Priogzjin zijn voornemen waarmaakt om zijn troepen op 25 mei terug te trekken uit Bachmoet’, aldus ISW.

Tom Kieft

