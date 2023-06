Live: Inwoners van Kyiv brengen opnieuw nacht door in metrostations en schuilkelders • Oekraïne: 30 Russische raketten en drones onderschept

Vanwege Russische luchtaanvallen hebben veel inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kyiv afgelopen nacht opnieuw in schuilkelders geslapen. De Oekraïense autoriteiten melden meer dan dertig door Rusland afgevuurde raketten en drones te hebben neergehaald. Voor inwoners zijn echter ook vallende brokstukken gevaarlijk.

Inwoners van Kyiv voelen de dreiging vanuit de lucht sinds begin mei weer continu. Een bewoner schrijft op sociale media dat kinderen in de stad ‘haast iedere nacht’ op ‘houten bankjes in koude metrostations’ doorbrengen. Woensdagnacht had de vrouw voor het eerst in een maand tijd tien uur achtereen geslapen, schrijft ze. In de nachten daarna werd ze weer opgeschrikt door ‘enorme explosies’.

In Kyiv klinkt de laatste tijd kritiek op de Oekraïense autoriteiten omdat in de stad te weinig schuilkelders beschikbaar zouden zijn. In de nacht van woensdag op donderdag kwamen drie mensen, onder wie een jong meisje, om het leven terwijl ze probeerden een schuilkelder binnen te komen. De deur van de schuilkelder was echter gesloten. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat de politie voortaan tijdens luchtalarmen gaat controleren of de schuilkelders open zijn.

Pepijn de Lange

via Reuters - Inwoners van Kyiv schuilden afgelopen nacht wederom in metrostations.

via Reuters - Kinderen slapen op houten bankjes op het perron.