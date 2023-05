Live: Invloedrijke denktank ISW kan inname Bachmoet nog niet bevestigen • Verwarring over bevestiging inname Bachmoet door Zelensky

De invloedrijke Amerikaanse denktank Institute for the Study of War heeft nog niet kunnen bevestigen of Bachmoet inderdaad volledig in handen is van de Wagnergroep, zoals voorman Jevgeni Prigozjin en het Kremlin beweren. Daarvoor heeft het de locaties op een door Wagner vrijgegeven video bestudeerd.

De onderzoeksgroep schrijft in haar dagelijkse update ook over het belang van een eventuele volledige inname van de Oost-Oekraïense stad. ‘Prigozjins geclaimde overwinning op de resterende gebieden in Bachmoet zijn puur symbolisch, zelfs als het waar is. De laatste paar stadsblokken van oostelijk Bachmoet die volgens Prigozjin door troepen van de Wagner-groep zijn veroverd, zijn tactisch of operationeel niet van belang’, aldus het rapport.

Redactie