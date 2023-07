Live: IAEA ziet mijnen liggen op terrein kerncentrale van Zaporizja

De Verenigde Staten staan niet achter Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied. Dat liet Witte Huis-voorlichter Karine Jean-Pierre maandag weten tijdens een persbijeenkomst.

'In zijn algemeenheid steunen we aanvallen binnen Rusland niet', zei Jean-Pierre nadat in de nacht van zondag op maandag twee Oekraïense drones schade hadden aangericht in Moskou.

Kyiv eiste de aanval eerder maandag op. Een bron binnen het Oekraïense leger liet aan persbureau AFP weten dat het ging om een 'speciale militaire operatie' door de geheime dienst van Oekraïne. Rusland heeft aangekondigd wraak te zullen nemen. Bij de droneaanval liepen twee gebouwen, één in de buurt van het Russische ministerie van Defensie, flinke schade op. Er vielen geen gewonden. (ANP)