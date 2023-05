Live: Hoofd IAEA stelt veiligheidsregels voor Oekraïense kerncentrale voor

Bij een olieraffinaderij in de Russische regio Krasnodar is een grote brand uitgebroken die waarschijnlijk is veroorzaakt door een drone, meldt de gouverneur van de regio op Telegram. Er zijn volgens hem geen slachtoffers gevallen. Krasnodar, een gebied met veel olie-industrie, ligt ten oosten van het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim.

Vorige week richtten twee drones nog materiële schade aan in de stad Krasnodar. En begin deze maand werd volgens het Russische staatspersbureau TASS de nabijgelegen olieraffinaderij in het plaatsje Ilski getroffen door een drone, waarop een opslagtank in brand vloog.

In de nacht van maandag op dinsdag was de Russische hoofdstad Moskou nog het doelwit geweest van droneaanvallen. Alle acht drones zouden zijn neergehaald. Wel was er volgens de burgemeester lichte schade aan twee gebouwen en vielen er twee gewonden. Rusland houdt Oekraïne verantwoordelijk voor de aanvallen, Kyiv ontkent. (ANP)