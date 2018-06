Liveblog

Live - Holleeder: ‘Cor van Hout wilde uit wraak op aanslag Mieremet en Klepper vermoorden’

Het megaproces tegen Willem Holleeder (60), die wordt verdacht van vijf liquidaties en een poging daartoe, gaat vandaag verder met de inhoudelijke behandeling van de moord op Cor van Hout in 2003. Botenhandelaar Robert ter Haak, die naast hem stond, overleed later aan zijn verwondingen. Volg de zitting live in dit blog.