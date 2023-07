Live: Hoge graanprijzen na einde graandeal en aanvallen op Oekraïense havens • NRC haalt Rusland-correspondent terug

De tarweprijzen hebben het hoogste niveau in vijf maanden bereikt nu Rusland, na het opzeggen van de graandeal, ook een Oekraïense haven in de Donau heeft aangevallen. Dat meldt Bloomberg. De Donau is onderdeel van een alternatieve route voor de Oekraïense graanexport: nu Rusland uit de graandeal is gestapt, kan Oekraïne geen graan meer via de Zwarte Zee exporteren.

De drone-aanval op de stad Reni, waarbij maandag een graanopslag werd verwoest, was de eerste Russische aanval op een haven in de Donau. Reni ligt aan de grens met Roemenië: niet eerder voerde Rusland zo dicht bij Navo-grondgebied een aanval uit. Sinds Rusland vorige week aankondigde dat het uit de graandeal zou stappen, bestookt het land geregeld Oekraïense havens om de export te bemoeilijken, in het bijzonder Odesa.

Er lopen geen gesprekken over het hervatten van de graandeal, zei Sergej Versjinin, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, vanochtend tegen het Russische staatspersbureau RIA. Dankzij deze deal tussen Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties kon Oekraïne bijna een jaar lang landbouwproducten exporteren via de Zwarte Zee. Gevreesd wordt dat de voedselprijzen wereldwijd zullen stijgen nu Rusland dit niet meer toestaat.

Niels Waarlo