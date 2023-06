Live: Grote stuwdam in zuiden van Oekraïne ingestort na explosie, omwonenden geëvacueerd

Op de iets langere termijn kan het doorbreken van de Kachovka-dam een bedreiging vormen voor de kerncentrale in Enerhodar, in de provincie Zaporizja. De centrale ligt aan de zuidelijke oever van de Dnipro, in door Rusland bezet gebied. Voor zijn koelwatervoorziening is de kerncentrale, de grootste van Europa, afhankelijk van het stuwmeer dat de Kachovka-dam vormt. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) maakt zich sinds het begin van de Russische invasie grote zorgen over de situatie in Enerhodar.

Door Russische aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet kwam de centrale het afgelopen jaar meermaals zonder stroom te zitten. Met behulp van noodgeneratoren kon de boel draaiende gehouden worden, maar volgens het atoomagentschap is het een kwestie van tijd voor de centrale zelf geraakt wordt: ‘Iedere keer rollen we met een dobbelsteen’, zei IAEA-directeur Rafael Grossi dit voorjaar. ‘Op een dag is ons geluk op.’

Het Oekraïense staatskernenergiebedrijf Energoatom meldt dat het waterpeil op dit moment hoog genoeg is. ‘Het opblazen van de Kachovka-dam kan negatieve gevolgen hebben’, schrijft Energoatom op Telegram, ‘maar de situatie is onder controle.’

Daan de Vries