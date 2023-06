Live: Grootste Navo-oefening ooit van start gegaan in Duitsland • DNB: ‘Een derde van banken slaagt er niet voldoende in Russische tegoeden op sanctielijst te bevriezen’

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) wil zelf de waterstanden controleren in het reservoir dat de stilgelegde reactoren van de kerncentrale van Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne, van koelwater voorziet. Dat meldt IAEA-directeur Rafael Grossi. Door de recente vernietiging van de Kachovka-dam is het waterpeil in dat reservoir sterk gedaald.

Volgens IAEA zijn er grote verschillen in de gerapporteerde gegevens over de waterstanden in het reservoir. Daarom wil het agentschap zelf ter plaatse duidelijkheid scheppen. Indien het waterpeil te sterk zakt, kan geen koelwater meer gepompt worden in de stilgelegde reactoren en het nucleair afval. De centrale kan dan wel nog een beroep doen op koelbassins, die voldoende water bevatten voor enkele maanden.

Experts hebben vanwege de oorlog in Oekraïne echter weinig vertrouwen in die tussenoplossing en maken zich zorgen over de veiligheid. Grossi, die volgende week naar Kyiv en de kerncentrale van Zaporizja reist, benadrukt dat het IAEA toegang nodig heeft tot de elektrische installaties van de kerncentrale. Hij wil ook extra waarnemers sturen naar de kerncentrale, die onder Russische controle staat. (ANP)