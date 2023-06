Live: Groot Oekraïens offensief verijdeld, honderden vijandige militairen gedood, aldus Rusland

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van zaterdag 3 en zondag 4 juni:

• Huurlingenleger Wagner heeft zich volledig teruggetrokken uit het veroverde Bachmoet. Dat stelde het Britse ministerie van Defensie zaterdag.

• In Oekraïne is onrust ontstaan over de toegankelijkheid en staat van schuilkelders in het land. De voorbije dagen is gebleken dat van de meer dan 4.800 schuilkelders die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geïnspecteerd, er 252 op slot zaten en 893 onbruikbaar waren

• Oekraïense strijdkrachten voeren nog altijd onophoudelijk luchtaanvallen uit op de Russische grensregio Belgorod. Het regionale bestuur heeft daarom besloten zeker vierduizend mensen te evacueren uit het gebied, onder wie honderden kinderen.

