Live: Gewonden bij luchtaanvallen op Oekraïense steden • Ambassadeur Rusland in VS: levering F-16’s brengt ook rol Navo aan de orde

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van zondag 21 mei:

• De invloedrijke Amerikaanse denktank Institute for the Study of War heeft nog niet kunnen bevestigen of Bachmoet inderdaad volledig in handen is van de Wagnergroep, zoals voorman Jevgeni Prigozjin en het Kremlin beweren. Oekraïne ontkent dat Bachmoet is gevallen.

• Oekraïne zal door het Westen gegeven F-16’s niet inzetten voor operaties op Russisch grondgebied. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky beloofd aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden.

• De Duitse politie doet onderzoek naar de mogelijke vergiftiging van twee oppositiegezinde Russen. De twee vrouwen zouden vreemde symptomen hebben vertoond na hun deelname aan een conferentie in Berlijn, eind vorige maand.

Lees hier het volledige liveblog van zaterdag 20 en zondag 21 mei terug.