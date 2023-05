Live: Gewonde Russische schrijver Prilepin laat van zich horen • Russische aanvallen nemen toe: ‘Ze willen voor dinsdag Bachmoet innemen’

De gewonde Kremlingezinde Russische schrijver Zachar Prilepin heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij zat achter het stuur, zegt hij, toen er een bom ontplofte onder het wiel aan de passagierszijde. Aan die kant zat op dat moment zijn assistent, die om het leven kwam. Prilepin zelf raakte gewond en werd even in een kunstmatige coma gehouden, maar is inmiddels dus ontwaakt.

Prilepin zegt in een geschreven bericht op Telegram dat hij vijf minuten voor de explosie zijn dochter had afgezet. ‘Aan de demonen zeg ik: jullie zullen niemand intimideren’, schrijft hij. ‘God bestaat. We zullen winnen.’

Rusland zegt dat Oekraïne achter de aanslag zit. Er werden beelden vrijgelaten van een aangehouden man, die betrokken zou zijn bij de aanslag en dat in opdracht van de Oekraïense geheime dienst zou hebben gedaan. Kyiv ontkent elke betrokkenheid.

Prilepin geldt als groot voorstander van de oorlog die Rusland in Oekraïne voert. In 2014, toen Rusland de Krim illegaal annexeerde, verweet hij Poetin een zwakkeling te zijn omdat hij de provincies Loehansk en Donbas toen niet veroverde. Deze kritiek liet Poetin gaan. Prilepin kan op een grote fanschare rekenen en is een van de best gelezen schrijvers van Rusland.

Getty Images - Zachar Prilepin in 2014.

Abel Bormans

