Live: Gespannen kabinetsberaad over asiel gaat nog wel even duren • Staatssecretaris Van der Burg: ‘Ik heb een deal nodig’

Het kabinetsberaad over asiel is al enkele uren achter gesloten deuren gaande. Een akkoord is nog niet in zicht. ‘Men probeert creatief te zijn’, laat een ingewijde weten.

Terwijl de verzamelde parlementaire pers zich voor de deuren van het ministerie van Algemene Zaken heeft verzameld, vindt binnen in de Trêvezaal koortsachtig overleg plaats tussen premier Rutte en zijn kabinetsleden. Door het raam is te zien hoe hij in wisselende samenstelling spreekt met VVD-bewindslieden of juist met CDA’ers of D66’ers. Een val van het kabinet is nog steeds niet uitgesloten.

De VVD zet in op het beperken van het aantal nareizende familieleden van oorlogsvluchtelingen die Nederland hebben bereikt. Met name voor de ChristenUnie is het beperken van gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen principieel ‘onbespreekbaar’.

Zelfs als het de partijen lukt om in de nacht van donderdag op vrijdag nader tot elkaar te komen, zal de asielkwestie niet positief uitpakken voor de toekomstige onderlinge verhoudingen. Coalitiepartijen ChristenUnie, D66 en CDA zeggen dat ze zijn overvallen door de harde asiel-eis van de VVD.

Natalie Righton