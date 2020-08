Live - Geen enkele positieve test op tweede testdag Terschelling

De corona-uitbraak in de wereld

Alle landen in de wereld publiceren dagelijks cijfers over de uitbraak van het coronavirus. Maar in elk land zijn de problemen weer anders en bevindt de crisis zich in een andere fase. Hoe moeten we de statistieken met elkaar vergelijken?

Is het virus eigenlijk al weg? (En andere dwarse ideeën over corona langs de wetenschappelijke meetlat)

En dan is er, met alles wat nog onbekend is over het coronavirus, de mogelijkheid dat we het virus helemaal verkeerd hebben begrepen. Dat covid-19 alweer voorbij is, of misschien zelfs nooit zo erg was. Een omstreden idee, dat ook in Nederland rondzingt in kringen van dwarsdenkers en demonstranten. Zou er een kern van waarheid in zitten?