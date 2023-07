Live: Gebouwen in Moskou getroffen door drones • Poetin: Rusland neemt Oekraïense graanuitvoer naar Afrika over

Nu de graandeal tussen Rusland en Oekraïne is afgesprongen, zal Rusland de Oekraïense uitvoer van graan naar Afrika overnemen. Dat zegt de Russische president Vladimir Poetin maandag in een verklaring.

De overeenkomst, die met bemiddeling van Turkije en de Verenigde Natie tot stand kwam, maakte het mogelijk om vanuit Oekraïne graan uit te voeren via de Zwarte Zee. Afgelopen maandag liet Moskou het akkoord verlopen. Omdat de graandeal volgens de Verenigde Naties geholpen heeft om de voedselprijzen te drukken, zouden prijsstijgingen nu kunnen leiden tot honger voor miljoenen mensen, vooral in armere landen.

'Rusland zal zijn energieke inspanningen voortzetten om Afrika van graan, voedselproducten, meststoffen en andere goederen te voorzien', zegt Poetin in een verklaring die op de website van het Kremlin is gepubliceerd. 'Ik wil verzekeren dat ons land in staat is het Oekraïense graan te vervangen, zowel op commerciële basis als geschonken.'

De Afrikaanse Unie heeft haar 'spijt' uitgesproken over het besluit van Moskou om de graandeal niet te vernieuwen. Voortaan beschouwt het schepen die over de Zwarte Zee naar Oekraïne varen als oorlogspartij aan de kant van Oekraïne. Humanitaire ngo's zeggen dat Afrika sterk afhankelijk is van graan uit Rusland en Oekraïne. (ANP)