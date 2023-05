Live: Frankrijk en VK zijn bereid Oekraïense piloten te trainen • Oekraïens leger bevestigt terreinwinst op flanken Bachmoet

Het Russische parlement heeft een wijziging van de krijgswet aangenomen, die ‘de gedwongen en gecontroleerde verplaatsing van burgers’ mogelijk maakt in gebieden waar de staat van beleg van kracht is. Dat is het geval in de Oekraïense provincies Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson, die Rusland in september illegaal heeft geannexeerd. Wanneer burgers de ‘verboden en beperkingen’ van de nieuwe krijgswet negeren, kunnen zij 30 dagen cel krijgen.

Mocht Rusland in de bezette gebieden overgaan tot ‘gedwongen verplaatsing’, dan zou dat betekenen dat Oekraïense burgers naar Russisch grondgebied worden overgebracht. Het Internationaal Strafhof vaardigde in maart een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin vanwege de deportatie en ontvoering van Oekraïense kinderen, een oorlogsmisdaad.

De wetswijziging maakt het ook mogelijk om verkiezingen en referenda uit te schrijven op plekken waar de staat van beleg geldt. In de vorige versie van de Russische krijgswet was dat verboden. Rusland wil mogelijk nog dit jaar verkiezingen organiseren in de bezette delen van de vier illegaal geannexeerde provincies. Dat Rusland geen van deze provincies volledig in handen heeft, is geen belemmering: volgens de wetswijziging mogen verkiezingen ook worden uitgeschreven in delen van gebieden waar de staat van beleg kracht is.

